Власти Азербайджана планируют оказать дополнительную финподдержку микробизнесу из-за ограничений по COVID-19

Власти Азербайджана в настоящее время обсуждают возможность открытия для населения поездок в регионы страны из городов и районов, где действует жесткий карантин из-за коронавируса COVID-19, заявил помощник президента - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«В настоящее время обсуждается вопрос разрешить населению поездки в регионы страны из городов и районов, где действует жесткий карантин. Но эти обсуждения ведутся с комплексной оценкой эпидемиологической ситуации в стране, так как мы не хотим распространения инфекции», - сказал Гаджиев на брифинге в понедельник.

По его словам, власти страны также обсуждают возможность оказания бизнесу дополнительной финансовой поддержки в условиях сохранения жесткого карантина и большого числа ограничений. «В частности, рассматривается возможность предоставления еще одной финансовой поддержки микробизнесу (тем, кто получил в апреле-мае сумму в размере 250 млн манатов - ИФ)», - отметил он.

Гаджиев добавил, что в понедельник в Баку прибыли врачи из Италии для оказания помощи и обмену опытом с Азербайджаном по вопросу борьбы с коронавирусом.

Жесткий карантин действует до 31 августа в 13 городах и районах Азербайджана: Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах

Н.Аббасова