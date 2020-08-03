В Азербайджане с 5 августа заработает портал о деятельности пляжей Баку и Сумгайыта

Новый портал о деятельности и пляжей в Баку и Сумгайыте заработает с 5 августа, сообщил глава ASAN Xidmet Ульви Мехтиев.
"На портал www.cimerlik.az внесена информация о более 100 пляжах Баку и Сумгайыта, об их территории, количестве мест и т.д. Получения специальных разрешений и специального бронирования места на пляже не требуется. Желающие посетить конкретный пляж посредством сайта в режиме реального времени могут ознакомиться с информацией насколько он заполнен и выбрать в случае необходимости иной. Необходимо иметь ввиду, что если пляж будет заполнен полностью, то новые посетители допускаться на его территорию не будут", - сказал Мехтиев на брифинге в понедельник.
Он также сообщил, что пляжи будут функционировать с 08.00 до 21:00. Деятельность пляжей будет регулироваться специальными правилами, согласованными соответствующими госструктурами.
По словам Мехтиева, соблюдение требований сохранения дистанции и правил деятельности пляжей посетителями будет осуществляться группами добровольцев из ASAN Xidmet.
"Для этих целей привлечено более 1 тыс. добровольцев, которые будут регулировать ситуацию на въезде-выезде посетителей с пляжей, а также соблюдение ими санитарно-эпидемиологических требований во избежание распространения коронавируса", - сказал Мехтиев.
Он также сообщил, что в случае посещения гражданами пляжей, не внесенных в портал, соблюдение требований гигиены является ответственностью самого посетителя, поскольку на них не осуществляться деятельность спасательных и прочих госслужб и очистка для нормальной деятельности.
Н.Аббасова
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