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Здравоохранение 03.08.2020 18:20

Глава ВОЗ не исключает отсутствия идеального средства от коронавируса

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил в понедельник, что "волшебное средства" от коронавируса может никогда не быть найдено.

"Несколько вакцин в настоящее время проходят третий этап клинических испытаний, и мы все надеемся получить эффективные вакцины, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Но сейчас волшебного средства не существует, и его может никогда и не быть", - заявил он на пресс-конференции в Женеве.

"На данный момент к основным (потребностям - ИФ) общественного здравоохранения и контроля над болезнями сводится остановка вспышек заражений. Тестирование, изоляция, лечение пациентов, отслеживание их контактов и изоляция. Нужно все это делать. Информировать, расширять возможности и слушать сообщества", - добавил Гебрейесус.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВОЗ, ВАКЦИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]