Глава ВОЗ не исключает отсутствия идеального средства от коронавируса

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил в понедельник, что "волшебное средства" от коронавируса может никогда не быть найдено.
"Несколько вакцин в настоящее время проходят третий этап клинических испытаний, и мы все надеемся получить эффективные вакцины, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Но сейчас волшебного средства не существует, и его может никогда и не быть", - заявил он на пресс-конференции в Женеве.
"На данный момент к основным (потребностям - ИФ) общественного здравоохранения и контроля над болезнями сводится остановка вспышек заражений. Тестирование, изоляция, лечение пациентов, отслеживание их контактов и изоляция. Нужно все это делать. Информировать, расширять возможности и слушать сообщества", - добавил Гебрейесус.
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