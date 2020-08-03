Миссия ВОЗ в Китае ищет потенциальный источник COVID-19

Миссия ВОЗ в Китае завершила основную часть подготовку к выявлению причин появления коронавируса COVID-19, заявил в понедельник директор ВОЗ Тедрос Адханом Гербейесус.

"Команда ВОЗ, которая отправилась в Китай, сейчас завершила миссию, заключающуюся в том, чтобы проложить основу для дальнейших совместных усилий по идентификации происхождения вируса", - заявил он на пресс-конференции.

По его словам, эксперты ВОЗ и Китая разработали программу работы для многонациональной команды под руководством ВОЗ.

"Многонациональная команда будет включать в себя ведущих ученых и исследователей из Китая и других стран по всему миру", - сказал он.

Исследования с самого начала начнутся в Ухане, где команда ученых попытается установить потенциальный источник инфекции. Затем гипотезы и собранные доказательства составят базу дальнейших долгосрочных исследований, отметил Гебрейесус.