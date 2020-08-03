Миссия ВОЗ в Китае ищет потенциальный источник COVID-19

Миссия ВОЗ в Китае завершила основную часть подготовку к выявлению причин появления коронавируса COVID-19, заявил в понедельник директор ВОЗ Тедрос Адханом Гербейесус.
"Команда ВОЗ, которая отправилась в Китай, сейчас завершила миссию, заключающуюся в том, чтобы проложить основу для дальнейших совместных усилий по идентификации происхождения вируса", - заявил он на пресс-конференции.
По его словам, эксперты ВОЗ и Китая разработали программу работы для многонациональной команды под руководством ВОЗ.
"Многонациональная команда будет включать в себя ведущих ученых и исследователей из Китая и других стран по всему миру", - сказал он.
Исследования с самого начала начнутся в Ухане, где команда ученых попытается установить потенциальный источник инфекции. Затем гипотезы и собранные доказательства составят базу дальнейших долгосрочных исследований, отметил Гебрейесус.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Прошел очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой
Deutsche Bank проводит расследование в отношении частного банкира Трампа
Инвестиции Китая в разведку углеводородов были рекордными в 2019г
Аналитики отмечают сдвиги на кофейном рынке вследствие изменений потребительского поведения
Турпоток в Испанию за полгода упал более чем на 70%
Талибы развернули свой флаг в соборе Святой Софии
Глава ВОЗ не исключает отсутствия идеального средства от коронавируса
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб