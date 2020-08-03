Нефть начала дорожать на новостях о препарате для профилактики коронавируса, Brent - $43,76 за баррель

Цены на нефть в понедельник перешли к росту на новостях о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19, который разрабатывает американская фармкомпания Eli Lilly & Co.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 в понедельник составляет $43,76 за баррель, что на $0,24 (0,55%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,41 (1,02%) - до $39,98 за баррель.

Оба контракта ранее в ходе торгов дешевели на фоне перехода ОПЕК+ ко второму этапу сделки, предполагающему частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки. Однако объем дополнительных поставок на рынке ожидается меньше ввиду компенсаций со стороны стран, которые не полностью выполняли соглашение о сокращении производства в минувшие три месяца.

Странам ОПЕК+ необходимо найти баланс между поддержкой нефтяных цен и сдерживанием добычи в США, считает стратег JTD Energy Services Джон Дрисколл.

"Мне кажется, мы наблюдаем сложный процесс достижения равновесия, который пытается проводить ОПЕК+", - сказал он CNBC.

По словам аналитика, превышение ценами отметки $45-50 за баррель может стать "красной тряпкой" для независимых американских производителей.

Тем временем пандемия COVID-19 остается "самым важным фактором, ограничивающим спрос на нефть", с учетом экспоненциального роста заболеваемости и числа смертей, отмечают эксперты AxiCorp.

С начала пандемии в мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 18 млн 17 тыс. 56 человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По его данным на 06:00 по московскому времени понедельника от связанных с инфекцией заболеваний скончался 688 тыс. 351 человек, излечились более 10,6 млн.

Число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на одну единицу, до 180, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 590 единиц меньше, чем годом ранее.