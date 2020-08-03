Аналитики отмечают сдвиги на кофейном рынке вследствие изменений потребительского поведения

Глобальные изменения в поведении потребителей на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса, оказали значительное воздействие на рынок кофе в этом году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнения аналитиков.
Фьючерсы на кофе сорта арабика, который выращивается в основном в Латинской Америке, подешевели на бирже в Нью-Йорке почти на 9% с начала 2020 года. Арабика обладает мягким и нежным вкусом, с едва заметной кислинкой, и особенно популярна в кафе и ресторанах.
Фьючерсы на зерна робусты, чаще используемые в эспрессо-смесях или для приготовления растворимого кофе, потеряли менее 3% на Лондонской бирже. Эти зерна, которые распространены на территории Вьетнама, дают более крепкий и горький кофе, чем арабика.
По словам аналитиков, пандемия COVID-19 и сопутствующие ограничительные меры, включая закрытие точек общественного питания, изменили то, где и в каком виде потребляется кофе, в результате чего сложно дать точную оценку спросу. В то же время кофейный рынок может столкнуться с переизбытком предложения, что отчасти обусловлено обильными урожаями в Бразилии, являющейся крупнейшим производителем кофе в мире. Это угрожает восстановлению цен на кофе.
"Высокое предложение наряду с вялым спросом осложняет восстановление цен после падения в последние месяцы", - цитирует WSJ сельскохозяйственного аналитика Commerzbank Михаэлу Хельбинг-Куль.
Согласно прогнозу Минсельхоза США, потребление кофе в сельхозгоду, который завершится в сентябре, снизится впервые с 2011 года. В следующем году оно может повыситься лишь на 1,5%, до 166,3 млн мешков.
Арабика входит в число сырьевых товаров с худшей динамикой в этом году, наряду с ценами на нефть, которые упали на 35%. Для сравнения, цены на золото выросли более чем на 30%, а медь подорожала примерно на 3,5%.
Аналитики говорят, что росту цен на кофе могут содействовать меры правительства, направленные на стимулирование потребительских расходов и посещений людьми кафе и ресторанов. Однако изменения в привычках потребителей могут остаться еще в течение длительного времени.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Прошел очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой
Турпоток в Испанию за полгода упал более чем на 70%
Талибы развернули свой флаг в соборе Святой Софии
Глава ВОЗ не исключает отсутствия идеального средства от коронавируса
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
ЕС должен обеспечиваться вакциной против COVID-19 за счет развития его производственных мощностей - ЕК
Байден на две недели перенес объявление своего кандидата в вице-президенты
Глава ФРБ Далласа ожидает безработицу в США на уровне 9-10% в конце года
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб