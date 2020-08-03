Аналитики отмечают сдвиги на кофейном рынке вследствие изменений потребительского поведения

Глобальные изменения в поведении потребителей на фоне ограничений, связанных с пандемией коронавируса, оказали значительное воздействие на рынок кофе в этом году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнения аналитиков.

Фьючерсы на кофе сорта арабика, который выращивается в основном в Латинской Америке, подешевели на бирже в Нью-Йорке почти на 9% с начала 2020 года. Арабика обладает мягким и нежным вкусом, с едва заметной кислинкой, и особенно популярна в кафе и ресторанах.

Фьючерсы на зерна робусты, чаще используемые в эспрессо-смесях или для приготовления растворимого кофе, потеряли менее 3% на Лондонской бирже. Эти зерна, которые распространены на территории Вьетнама, дают более крепкий и горький кофе, чем арабика.

По словам аналитиков, пандемия COVID-19 и сопутствующие ограничительные меры, включая закрытие точек общественного питания, изменили то, где и в каком виде потребляется кофе, в результате чего сложно дать точную оценку спросу. В то же время кофейный рынок может столкнуться с переизбытком предложения, что отчасти обусловлено обильными урожаями в Бразилии, являющейся крупнейшим производителем кофе в мире. Это угрожает восстановлению цен на кофе.

"Высокое предложение наряду с вялым спросом осложняет восстановление цен после падения в последние месяцы", - цитирует WSJ сельскохозяйственного аналитика Commerzbank Михаэлу Хельбинг-Куль.

Согласно прогнозу Минсельхоза США, потребление кофе в сельхозгоду, который завершится в сентябре, снизится впервые с 2011 года. В следующем году оно может повыситься лишь на 1,5%, до 166,3 млн мешков.

Арабика входит в число сырьевых товаров с худшей динамикой в этом году, наряду с ценами на нефть, которые упали на 35%. Для сравнения, цены на золото выросли более чем на 30%, а медь подорожала примерно на 3,5%.

Аналитики говорят, что росту цен на кофе могут содействовать меры правительства, направленные на стимулирование потребительских расходов и посещений людьми кафе и ресторанов. Однако изменения в привычках потребителей могут остаться еще в течение длительного времени.