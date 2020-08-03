Sberbank CIB ожидает спада в экономике Грузии в 2020г на 6,3% и возобновления роста ВВП в 2021г

ВВП Грузии, одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран ближнего зарубежья, в 2020 году уменьшится на 6,3%, прогнозируют аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Как отмечается в обзоре Sberbank Investment Research, чтобы смягчить последствия от коронавируса и карантина, правительство разработало пакет финансовой помощи объемом 3,4 млрд лари (6,8% ВВП), вследствие чего дефицит бюджета может увеличиться в этом году до 8% ВВП.
При этом констатируется, что Грузия уже получила от международных финансовых институтов почти $1,5 млрд (9,2% ВВП страны) и этого должно быть достаточно для финансирования дефицита бюджета и счета текущих операций в 2020 году.
Аналитика Sberbank CIB ожидают, что в 2021 году рост ВВП восстановится до 5%. По их оценке, внешний фон для Грузии улучшился, меры правительства смягчили удар от коронавируса. Валюты развивающихся рынков в последнее время стабилизировались по отношению к доллару, что оказало поддержку грузинскому лари и позволило ему компенсировать потери. К тому же, поскольку инфляция стабилизировалась, центральный банк смог начать осторожное смягчение денежно-кредитной политики, понизив учетную ставку в июне до 8,25%.
"Мы ожидаем, что финансовые меры, принимаемые правительством в этом году, приведут к дефициту бюджета в размере 8% ВВП, а дефицит счета текущих операций вырастет до 9% ВВП из-за падения экспорта и денежных переводов из-за границы", - говорится в обзоре.
Как сообщалось ранее, правительство Грузии в июне скорректировало госбюджет страны на 2020 год, параметры которого из-за пандемии COVID-19 были изменены в соответствии с прогнозируемым падением ВВП на 4% против ранее ожидавшегося роста на 4,5%.
Из-за пандемии COVID-19 Международный валютный фонд прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 4%. Всемирный банк ожидает падения экономики страны на 4,8%, Азиатский банк развития - на 5%, Европейский банк реконструкции и развития - на 5,5%.
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