Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0018 RUR   0.0233 GBR   2.2239 TRY   0.2438

Цена на нефть

03.08   $/bbl WTI 41.01 0.74 Brent 44.15 0.63

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 04.08.2020 17:12

Возвращения Конституции Белоруссии 1994 года не будет - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает против возвращения Конституции 1994 года.

"Вернув Конституцию 1994 года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров", - заявил Лукашенко в ходе послания народу и парламенту во вторник в Минске.

"Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы распилить, порезать госсобственность, государственные предприятия и прихватизировать, как раньше говорили, их, ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял и стоит всегда, и стоять будет", - продолжил президент.

Призыв альтернативных кандидатов "вернуть Конституцию 1994 года - это подарок криминалу, это подарок криминальному бизнесу", что имело место в "лихие 90-е", считает Лукашенко.

"Поэтому никакого возврата в лихие 90-е быть не может", - заявил Лукашенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕФОРМЫ


Похожие новости


Лукашенко пообещал белорусам новую Конституцию Момент для того, чтобы президент Белоруссии поделился полномочиями с другими ветвями власти, еще не наступил - Лукашенко Со временем Белоруссия придет к вопросу об изменении Конституции - Лукашенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]