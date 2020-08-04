Возвращения Конституции Белоруссии 1994 года не будет - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает против возвращения Конституции 1994 года.

"Вернув Конституцию 1994 года, мы возродим безвластие, обезличим ответственность кадров", - заявил Лукашенко в ходе послания народу и парламенту во вторник в Минске.

"Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы распилить, порезать госсобственность, государственные предприятия и прихватизировать, как раньше говорили, их, ввести частную собственность на землю и лишить народ того, на чем он стоял и стоит всегда, и стоять будет", - продолжил президент.

Призыв альтернативных кандидатов "вернуть Конституцию 1994 года - это подарок криминалу, это подарок криминальному бизнесу", что имело место в "лихие 90-е", считает Лукашенко.

"Поэтому никакого возврата в лихие 90-е быть не может", - заявил Лукашенко.