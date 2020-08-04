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Пекин назвал ситуацию с TikTok запугиванием со стороны Вашингтона

В Пекине во вторник резко раскритиковали американскую администрацию за давление на соцсеть TikTok, назвав эту ситуацию открытым запугиванием. "Это противоречит принципам рыночной экономики и принципам открытости, прозрачности и отсутствия дискриминации ВТО. Это открытое запугивание", - прокомментировал на брифинге ситуацию представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

В МИД КНР добавили, что подобные действия Вашингтона Пекин считает "политической манипуляцией".

Китайское издание China Daily во вторник вышло со статьей, в которой говорилось, что Китай примет ответные меры на попытки вынудить китайскую компанию в США ByteDance продать принадлежащее ей приложение TikTok компании Microsoft.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что работа приложения TikTok в США будет прекращена, если до 15 сентября оно не будет продано американской компании.

В США некоторые официальные лица высказывали предположение, что компания, база которой насчитывает миллиард пользователей, может быть связана с властями КНР и использоваться для сбора данных для Пекина.

TikTok неоднократно отрицала связь с китайским правительством.

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Тэги: КИТАЙ, США, TIKTOK, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]