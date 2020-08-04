Спотовая цена газа в Австрии пробила $100/тыс. куб. м

Спотовая цена газа с поставкой на следующий день на австрийском хабе в Баумбартене во вторник преодолела планку в $100 за тысячу кубометров (впервые с конца марта), свидетельствуют данные торгов.
Текущая котировка составляет 8,209 евро за МВт.ч ($100,1 за тысячу кубов), а максимальная - 8,4 евро за МВт.ч ($102,4 за тысячу кубов). На прошлой неделе спотовые котировки в Австрии были в среднем на уровне $76 за тысячу кубометров.
Как отмечает Bloomberg, цены на газ толкает вверх установление жаркой погоды в Европе, что тянет за собой рост использования энергии для кондиционирования. Кроме того, из-за ремонтов снизились поставки газа из Норвегии.
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