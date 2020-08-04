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Дальнее зарубежье 04.08.2020 17:45

В Италии насчитали 1,5 млн случаев заражения COVID-19 - в шесть раз больше, чем предполагалось до сих пор

Около 1,5 млн итальянцев переболели коронавирусом COVID-19 с февраля по июнь, пишет газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на проведенное в стране серологическое исследование населения.

Это в шесть раз больше, чем считалось до сих пор.

Столь разные оценки связаны с тем, что до сих пор в Италии данные о заболевших поступали только по итогам тестов на коронавирус. Теперь же медики проверили, у какого числа итальянцев есть в крови антитела, позволяющие бороться против COVID-19. Их наличие указывает на то, что человек за последние месяцы переболел вирусом и выработал иммунитет.

В серологическом исследовании приняли участие почти 65 тыс. человек. Затем исследователи составили пропорцию, чтобы получить данные о ситуации с коронавирусом по стране. В итоге выяснилось, что у 2,5% итальянцев есть антитела против COVID-19.

Италия - одна из европейских стран, больше всего пострадавших от коронавируса. Особенно сложная обстановка весной 2020 года складывалась на севере страны.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]