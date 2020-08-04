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Дальнее зарубежье 04.08.2020 18:04

Белоруссия фактически оказалась втянута в гибридные конфликты - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика де-факто уже втянута в гибридные конфликты.

"В информационном поле сегодня проходят решающие сражения за национальную безопасность. Мир вошел в эпоху гибридных войн и цветных революций. И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, сегодня мы уже фактически втянуты в такие конфликты", - заявил Лукашенко в ходе послания народу и парламенту.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, ГИБРИДНЫЕ, КОНФЛИКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]