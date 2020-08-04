Белоруссия фактически оказалась втянута в гибридные конфликты - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика де-факто уже втянута в гибридные конфликты.

"В информационном поле сегодня проходят решающие сражения за национальную безопасность. Мир вошел в эпоху гибридных войн и цветных революций. И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, сегодня мы уже фактически втянуты в такие конфликты", - заявил Лукашенко в ходе послания народу и парламенту.