В Берлине преступники скрылись после попытки ограбить банк

В Берлине во вторник неизвестные напали на отделение банка Berliner Volksbank, по информации издания Berliner Morgenpost нападавших было трое и они были в масках.

"Неизвестно, как ушли преступники - пешком или на другом автомобиле", - заявил представитель полиции Тило Каблиц, которого цитирует издание. Автомобиль, на котором преступники приехали к зданию банка, они подожгли, само место преступления находится в непосредственной близости от выезда на автобан - СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что нападавшие якобы сели в машину с водителем, которая их ждала, и уехали.

ЧП произошло в районе Вильмерсдорф на западе города, издание сообщает, что были выстрелы и один сотрудник службы безопасности банка получил ранение. Пока неизвестно, удалось ли нападавшим забрать деньги.

По словам Каблица, полиция проверяет возможную связь происшествия с ЧП 31 июля - тогда в Берлине грабители тоже напали на филиал банка в момент, когда инкассаторы выходили оттуда с деньгами. Один из нападавших попытался вырвать из рук сотрудника банка контейнер с деньгами, но сделать ему это не удалось - преступники убежали ни с чем.

В свою очередь издание Bild напоминает, что в середине июля грабители в Берлине напали на инкассаторскую машину и забрали полмиллиона евро, нападение произошло в это же время в первой половине дня.