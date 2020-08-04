В Берлине преступники скрылись после попытки ограбить банк

В Берлине во вторник неизвестные напали на отделение банка Berliner Volksbank, по информации издания Berliner Morgenpost нападавших было трое и они были в масках.
"Неизвестно, как ушли преступники - пешком или на другом автомобиле", - заявил представитель полиции Тило Каблиц, которого цитирует издание. Автомобиль, на котором преступники приехали к зданию банка, они подожгли, само место преступления находится в непосредственной близости от выезда на автобан - СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что нападавшие якобы сели в машину с водителем, которая их ждала, и уехали.
ЧП произошло в районе Вильмерсдорф на западе города, издание сообщает, что были выстрелы и один сотрудник службы безопасности банка получил ранение. Пока неизвестно, удалось ли нападавшим забрать деньги.
По словам Каблица, полиция проверяет возможную связь происшествия с ЧП 31 июля - тогда в Берлине грабители тоже напали на филиал банка в момент, когда инкассаторы выходили оттуда с деньгами. Один из нападавших попытался вырвать из рук сотрудника банка контейнер с деньгами, но сделать ему это не удалось - преступники убежали ни с чем.
В свою очередь издание Bild напоминает, что в середине июля грабители в Берлине напали на инкассаторскую машину и забрали полмиллиона евро, нападение произошло в это же время в первой половине дня.
Депутаты парламента Азербайджана будут наблюдать за выборами президента в Беларуси
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $66,5 млн
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Спотовая цена газа в Австрии пробила $100/тыс. куб. м
Баку и Тегеран ускорят работы по созданию в Азербайджане СП по производству сухофруктов и фармпродукции
Конкурсный управляющий Антипинского НПЗ оспаривает ряд сделок НПЗ на 123 млн рублей
В Азербайджане за сутки выявлены 226 новых случаев COVID-19, 5 человек скончались
Президент Азербайджана поручил до конца 2020г завершить строительство лесного парка в Ясамальском районе
Президент Азербайджана ознакомился с проектом строительства лесного парка в Ясамальском районе
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку пройдет онлайн-показ фильма «Окраина» Бориса Барнета
AccessBank объявляет тендер на продление поддержки Oracle Database Standard Edition.
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб