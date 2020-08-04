Лукашенко пообещал дать жесткий отпор незаконным выступлениям в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал дать самый жесткий отпор несанкционированным выступлениям в период проведения президентских выборов.

"Тем, кто хочет другого президента: идите на избирательный участок и голосуйте, а не на площадь. (...) Запрещена акция - имей в виду, что это прямое правонарушение. И нарушителем является не только организатор, но и любой участник этой незаконной акции", - заявил Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту во вторник.

"Если нарушит - реакция будет мгновенной, а отпор - самым жестким", - подчеркнул действующий президент.

Он также призвал различать участников политических процессов в стране и видеть реальную политику. "Различайте реальную политику, реальную оппозицию и "фанерных марионеток". Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те "фабрики", с конвейера которых сходят такие кандидаты. Появляются, обманывают, провоцируют, подставляют людей, а потом списываются в тираж своими же хозяевами", - сказал Лукашенко.

Он также заявил об угрозах, которые якобы поступают в адрес членов избирательных комиссий. "Я вижу, что сейчас творится в связи с избирательной кампанией. Вы (госслужащие - ИФ), а также члены избирательных комиссий испытываете колоссальный прессинг. Дошло до того, что на членов избиркомов сыплются угрозы и оскорбления. Но вы должны знать - государство вас защитит. Мы найдем управу на этих экстремистов", - подчеркнул Лукашенко.