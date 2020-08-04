Лукашенко поручил парламенту вместе с экспертами подготовить вариант изменений в Конституцию Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден в необходимости разработки изменений в Конституцию страны. Возврат к Конституции 1994 года недопустим, считает он.

"Если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного Закона. Возврат к Конституции 1994 года - полный абсурд. Надо двигаться вперед. И это касается не только экономики, но и политики", - сказал Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту во вторник.

"Нынешний состав парламента обязательно выработает и предложит народу такую Конституцию, вместе со специалистами разработав варианты", - добавил президент.

По его словам, при подготовке новой редакции Конституции "предложения могут быть разные, в том числе в области партийного строительства, перераспределения полномочий между органами власти". "Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу. И если вы к ним готовы", - сказал Лукашенко.

"Главное - Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызывать паралич управленческой системы, как это было в середине 90-х", - подчеркнул он, отметив, что тогда "мы погрязли в бесконечных спорах и политических дебатах".

По словам главы государства, "сегодня совершенно иные потребности". "Конституция должна им не только соответствовать, но и на несколько шагов опережать общественное развитие. Она должна стать дорожной картой для страны", - отметил Лукашенко.