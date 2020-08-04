FAA представило формальные критерии для возобновления полетов Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) впервые обнародовало полный список предложенных изменений в программном обеспечении, оборудовании, подготовке персонала и обслуживании лайнеров 737 MAX американского авиаконцерна Boeing Co., которые должны быть реализованы перед тем, как самолеты смогут возобновить перевозку пассажиров.
Публикация 36-страничного документа была ожидаемой, пишет The Wall Street Journal. Между тем она сигнализирует, что FAA, зарубежные регуляторы и компания достигли компромисса по вопросам наиболее важных изменений и спорных технических деталей.
Документ будет вынесен на публичное обсуждение на 45 дней, затем FAA проведет дополнительный анализ, что может занять несколько недель, пишет WSJ.
Решение, вероятно, даст Boeing возможность возобновить полеты 737 MAX к началу следующего года. Однако перед тем, как это может произойти, FAA будет ждать результатов ряда независимых технических проверок, испытаний пилотов на симуляторе и дополнительных общественных комментариев по поводу конкретных требований к подготовке пилотов.
"Хотя нам еще предстоит много работы, это важный этап в процессе сертификации", - сказал представитель Boeing.
Акции авиаконцерна в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 0,6%.
Депутаты парламента Азербайджана будут наблюдать за выборами президента в Беларуси
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $66,5 млн
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
ВОЗ призывает РФ соблюдать все требования при разработке вакцины от коронавируса
Спрос на туры в Турцию оказался ниже ожидаемого из-за сложных правил въезда
Группа экспертов ВОЗ в Китае провела переговоры с вирусологами и учеными в Ухане
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Белград приобрел у Китая передовую систему ПВО - газета
Около 30 человек погибли, более 2,5 тыс. пострадали в результате взрывов в Бейруте - минздрав Ливана
Взрывы в Бейруте нанесли значительный ущерб городу, есть жертвы
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку пройдет онлайн-показ фильма «Окраина» Бориса Барнета
AccessBank объявляет тендер на продление поддержки Oracle Database Standard Edition.
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб