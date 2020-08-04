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Транспорт и связь 04.08.2020 21:45

FAA представило формальные критерии для возобновления полетов Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) впервые обнародовало полный список предложенных изменений в программном обеспечении, оборудовании, подготовке персонала и обслуживании лайнеров 737 MAX американского авиаконцерна Boeing Co., которые должны быть реализованы перед тем, как самолеты смогут возобновить перевозку пассажиров.

Публикация 36-страничного документа была ожидаемой, пишет The Wall Street Journal. Между тем она сигнализирует, что FAA, зарубежные регуляторы и компания достигли компромисса по вопросам наиболее важных изменений и спорных технических деталей.

Документ будет вынесен на публичное обсуждение на 45 дней, затем FAA проведет дополнительный анализ, что может занять несколько недель, пишет WSJ.

Решение, вероятно, даст Boeing возможность возобновить полеты 737 MAX к началу следующего года. Однако перед тем, как это может произойти, FAA будет ждать результатов ряда независимых технических проверок, испытаний пилотов на симуляторе и дополнительных общественных комментариев по поводу конкретных требований к подготовке пилотов.

"Хотя нам еще предстоит много работы, это важный этап в процессе сертификации", - сказал представитель Boeing.

Акции авиаконцерна в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 0,6%.

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Тэги: США, BOEING, РЕГУЛЯТОР, ТРЕБОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]