Спрос на туры в Турцию оказался ниже ожидаемого из-за сложных правил въезда

Спрос на туры в Турцию тормозится из-за опасений туристов попасть в обсерватор по прилету в страну и необходимости делать справку об отсутствии COVID-19 после возвращения в Россию, сообщила во вторник порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
"Россияне не совсем понимают правила въезда в Турцию, опасаются, что у них обнаружат повышенную температуру, и тогда придется провести время в обсерваторе. Брать справки по возвращении домой тоже мало, кому хочется. Это - время, деньги, неудобства. Людям не хочется связывать отдых с хлопотами", - сказала она.
Тюрина подчеркнула, что пока не будут предприняты шаги по прояснению и упрощению условий въезда в Турцию, по-настоящему массового спроса на поездки в эту страну не будет.
Россиянам при въезде в Турцию не требуются справки об отсутствии COVID-19. Тем не менее, если на рейсе выявляется больной человек с симптомами коронавируса (высокая температура, кашель), ему проводят бесплатный экспресс-тест методом ПЦР. В случае положительного результата турист будет направлен в клинику, где его лечение покроет заранее приобретенная страховка.
Соседям больного пассажира в аэропорту также предложат пройти бесплатное тестирование, автоматически в обсерватор их направлять не будут.
По возвращении в Россию, согласно требованиям Роспотребнадзора, все граждане должны пройти тест на коронавирус. Нужно заполнить анкету на портале Госуслуг не позднее времени регистрации на рейс. Затем в течение трех дней после прилета необходимо пройти тест на коронавирус и разместить его результаты на портале.
Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Стамбул и Анкару. С 10 августа к двум турецким городам добавятся еще три курорта - Анталья, Даламан и Бодрум.
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