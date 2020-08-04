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СНГ 04.08.2020 20:40

Казахстан намерен в сентябре начать клинические испытания своей вакцины против COVID-19

Казахстанские ученые в сентябре намерены начать клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Испытания пройдут по сокращенной программе, в два этапа, сообщает Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности (НИИПББ) Казахстана.

"26 июля 2020 года пять разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом. Через трое суток самочувствие хорошее, температуры и аллергии нет. Доклинические испытания будут завершены 20 августа 2020 года, результаты будут переданы министерству здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении НИИПБ.

"После получения разрешения министерства здравоохранения с сентября 2020 года ожидается начало клинических испытаний на базе клиники Алматы на 44 добровольцах, не имеющих антител на COVID-19 (первая фаза)", - говорится в сообщении.

Начало второй фазы клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ, планируется в середине октября. Завершиться эта фаза должна в декабре 2020 года.

В институте отметили, что, принимая во внимание опыт Китая, США и России, а также неотложную необходимость обеспечения населения вакциной, предусматривается сокращение количества фаз клинических испытаний с четырех до двух.

В НИИПББ подчеркнули, что это не противоречит требованиям ВОЗ.

"В случае подтверждения ВОЗ результатов клинических испытаний кандидатной вакцины, Казахстан будет готов осуществлять производство вакцины на базе строящегося завода по производству иммунобиологических препаратов при НИИПБ. Проектная мощность завода до 60 млн доз в год, завершение строительства декабрь 2020 года", - заключили в НИИПБ.

Как сообщалось, казахстанский НИИПББ проводит доклинические исследования вакцины против COVID-19 на лабораторных животных.

По данным министерства образования и науки, НИИПББ разрабатывает дополнительно три вакцины на разных платформах: субъединичную, векторную и живую кандидатные вакцины против COVID-19.

По имеющимся данным, общее число заражений COVID-19 и заболеваний пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса в Казахстане достигло 99 тыс. 799. Скончались 1 тыс. 142 человека.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВАКЦИНА, ИСПЫТАНИЯ, ПЛАНЫ


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