Лукашенко выступает за налаживание стратегического сотрудничества Белоруссии с США и Китаем в области IT

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости стратегического сотрудничества с США и Китаем в области информационных технологий.
"Мощный IT-сектор - свидетельство уровня развития нации. И за этим будущее", - сказал Лукашенко в ходе послания народу и парламенту во вторник в Минске.
При этом, полагает он, "цифру" надо внедрять быстрее. "Лидеры цифровизации в мире определены. Это США и Китай. С ними мы обязаны договориться о прямом стратегическом сотрудничестве в этой сфере", - заявил Лукашенко.
Он также обратил внимание, что "новые информационные технологии - это искусственный интеллект, умный город, услуги, общественная безопасность, собственные платежные системы, которые не зависят от транснациональных".
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