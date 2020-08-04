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СНГ 04.08.2020 22:04

Лукашенко выступает за налаживание стратегического сотрудничества Белоруссии с США и Китаем в области IT

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости стратегического сотрудничества с США и Китаем в области информационных технологий.

"Мощный IT-сектор - свидетельство уровня развития нации. И за этим будущее", - сказал Лукашенко в ходе послания народу и парламенту во вторник в Минске.

При этом, полагает он, "цифру" надо внедрять быстрее. "Лидеры цифровизации в мире определены. Это США и Китай. С ними мы обязаны договориться о прямом стратегическом сотрудничестве в этой сфере", - заявил Лукашенко.

Он также обратил внимание, что "новые информационные технологии - это искусственный интеллект, умный город, услуги, общественная безопасность, собственные платежные системы, которые не зависят от транснациональных".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, IT, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]