ВОЗ призывает РФ соблюдать все требования при разработке вакцины от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали сообщения о возможном скором начале производства вакцины от коронавируса в России, указав на необходимость проведения тщательных испытаний любых препаратов и соблюдение всех требований для безопасного их использования.
"Любая вакцина и любое лекарство с этой целью (против коронавируса - ИФ) должны подвергаться всей серии разных испытаний и тестирований перед тем, как получать лицензию на их применение", - приводит газета "Фигаро" слова представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера.
"Существуют руководящие принципы и четкие указания, нормативные акты для того, чтобы все было безопасно и эффективно", - указал он.
Представитель международной организации добавил, что "между "найти" или "иметь в распоряжении" вакцину, которая работает, и прохождением всех этапов (проверки вакцины - ИФ) существует большая разница".
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней.
"Если это произойдёт в течение ближайших 10 дней, мы опередим не только Соединенные Штаты, но и другие страны, потому что это будет первая зарегистрированная вакцина от коронавируса", - добавил Дмитриев.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что массовое производство первой вакцины, разработанной в научном центре им.Гамалеи, может стартовать в октябре.
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