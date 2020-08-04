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Здравоохранение 04.08.2020 22:58

ВОЗ призывает РФ соблюдать все требования при разработке вакцины от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прокомментировали сообщения о возможном скором начале производства вакцины от коронавируса в России, указав на необходимость проведения тщательных испытаний любых препаратов и соблюдение всех требований для безопасного их использования.

"Любая вакцина и любое лекарство с этой целью (против коронавируса - ИФ) должны подвергаться всей серии разных испытаний и тестирований перед тем, как получать лицензию на их применение", - приводит газета "Фигаро" слова представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера.

"Существуют руководящие принципы и четкие указания, нормативные акты для того, чтобы все было безопасно и эффективно", - указал он.

Представитель международной организации добавил, что "между "найти" или "иметь в распоряжении" вакцину, которая работает, и прохождением всех этапов (проверки вакцины - ИФ) существует большая разница".

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в течение 10 дней.

"Если это произойдёт в течение ближайших 10 дней, мы опередим не только Соединенные Штаты, но и другие страны, потому что это будет первая зарегистрированная вакцина от коронавируса", - добавил Дмитриев.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что массовое производство первой вакцины, разработанной в научном центре им.Гамалеи, может стартовать в октябре.

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Тэги: ВОЗ, ВАКЦИНА, РОССИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]