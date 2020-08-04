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СНГ 04.08.2020 22:18

B Украине начинают распродажу тюрем

Министр юстиции Украины Денис Малюська в четверг примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем.

Как сообщает во вторник пресс-служба Минюста, мероприятие будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)".

"Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств", - говорится в сообщении.

Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположен в центре пгт. Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.

"На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения", - отметили в Минюсте.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, МИНЮСТ, ТЮРЬМЫ, РАСПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]