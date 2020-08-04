B Украине начинают распродажу тюрем

Министр юстиции Украины Денис Малюська в четверг примет участие в мероприятии, посвященном началу большой распродажи тюрем.
Как сообщает во вторник пресс-служба Минюста, мероприятие будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу - государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)".
"Во время мероприятия министр юстиции расскажет о планах дальнейших продаж и направлениях использования полученных от реализации тюрем средств", - говорится в сообщении.
Государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположен в центре пгт. Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5 было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.
"На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения", - отметили в Минюсте.
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