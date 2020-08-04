БГУ закупает ИКТ оборудование на 1,4 млн манатов

Бакинский государственный университет (БГУ) приобретет у ООО "Infinitech" ИКТ-оборудование, аксессуары и запчасти.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 387,92 тыс. манатов.

Х.Насирзаде