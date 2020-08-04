БГУ закупает ИКТ оборудование на 1,4 млн манатов

Бакинский государственный университет (БГУ) приобретет у ООО "Infinitech" ИКТ-оборудование, аксессуары и запчасти.
Согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 387,92 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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