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Здравоохранение 04.08.2020 17:25

В Азербайджане за сутки выявлены 226 новых случаев COVID-19, 5 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 226 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровели 588 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 5 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 32 910 человек, число вылечившихся - 28 348, общее число умерших составило 473.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 4,089 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 6,409 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 751,246 тыс. тестов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕРШТАБ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]