В Азербайджане за сутки выявлены 226 новых случаев COVID-19, 5 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 226 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровели 588 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 5 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 32 910 человек, число вылечившихся - 28 348, общее число умерших составило 473.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 4,089 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 6,409 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 751,246 тыс. тестов.
Х.Насирзаде
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