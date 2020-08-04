Задержание россиян в Белоруссии - спектакль; Москва их в обиду не даст - МИД РФ

Вина задержанных в Белоруссии граждан РФ ничем не доказана, Москва будет отстаивать их права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - написала Захарова в "Фейсбуке", комментируя заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Она отметила, что Лукашенко "прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные".
"Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия", - добавила представитель МИД РФ.
Лукашенко ранее во вторник заявил: задержанные граждане РФ дали показания, что были направлены специально в Белоруссию.
В данной связи Лукашенко призвал Россию "прекратить вранье". "Вы же уже опозорились. Сперва Стамбул, потом Венесуэла, вчера уже позвонили - нет, не Венесуэла. Мы знаем", - сказал он.
29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.
3 августа консул РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев сказал, что задержанные в Белоруссии россияне заявляют, что находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку. По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минск в Стамбул, после чего - в третью страну.
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