Баку и Тегеран ускорят работы по созданию в Азербайджане СП по производству сухофруктов и фармпродукции

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд в ходе телефонного разговора во вторник обсудили вопросы экономического сотрудничества, увеличения грузоперевозок и организации совместного производства продукции.
«По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время провести заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в формате видеоконференции», - сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.
Собеседники в ходе разговора отметили заинтересованность сторон в расширении сотрудничества в сферах торговли, промышленности, АПК, туризма, ИКТ, транзитных перевозок.
«При этом стороны отметили необходимость ускорения работ по завершению созданию совместного производства автобусов и грузовиков на территории Гаджикабульского промышленного квартала, а также создания совместных предприятий по производству в Азербайджане сухогрузов и фармпродукции», - подчеркивается в информации.
Кроме этого, Мустафаев и Дежпасанд обменялись мнениями по вопросам совершенствования транспортного коридора Север-Юг, сотрудничества в сфере энергетики.
«Также стороны выразили удовлетворение ростом в последние месяцы объема грузоперевозок, включая транзитные», - сообщает кабмин.
А.Азизов
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