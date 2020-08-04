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Бизнес и законодательство 04.08.2020 18:23

Баку и Тегеран ускорят работы по созданию в Азербайджане СП по производству сухофруктов и фармпродукции

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд в ходе телефонного разговора во вторник обсудили вопросы экономического сотрудничества, увеличения грузоперевозок и организации совместного производства продукции.

«По итогам переговоров стороны договорились в ближайшее время провести заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в формате видеоконференции», - сообщает пресс-служба кабинета министров Азербайджана.

Собеседники в ходе разговора отметили заинтересованность сторон в расширении сотрудничества в сферах торговли, промышленности, АПК, туризма, ИКТ, транзитных перевозок.

«При этом стороны отметили необходимость ускорения работ по завершению созданию совместного производства автобусов и грузовиков на территории Гаджикабульского промышленного квартала, а также создания совместных предприятий по производству в Азербайджане сухогрузов и фармпродукции», - подчеркивается в информации.

Кроме этого, Мустафаев и Дежпасанд обменялись мнениями по вопросам совершенствования транспортного коридора Север-Юг, сотрудничества в сфере энергетики.

«Также стороны выразили удовлетворение ростом в последние месяцы объема грузоперевозок, включая транзитные», - сообщает кабмин.

А.Азизов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ПРОЕКТЫ, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]