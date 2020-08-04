Депутаты парламента Азербайджана будут наблюдать за выборами президента в Беларуси

Депутаты парламента Азербайджана будут наблюдать за президентскими выборами в Беларуси, которые пройдут 9 августа.

«Депутаты Азер Бадамов и Нагиф Гамзаев войдут в состав наблюдателей от Парламентской Ассамблеи СНГ, Арзу Нагиев и Кямран Байрамов – от Исполкома СНГ», - сообщает пресс-служба парламента Азербайджана.

Азербайджанские депутаты вылетят в Минск 7 августа и пробудут в белорусской столице до 11 августа.

А.Ахмедова