В Пентагоне считают необходимым развертывание крылатых ракет морского базирования

Разработка и развертывание крылатых ракет морского базирования являются для США основными факторами сдерживания России, говорится в сообщении Пентагона, распространенном во вторник со ссылкой на американских официальных лиц.
Такая оценка дана в свете распространенных недавно документов Пентагона, в которых, в частности, отмечается, что новое американское вооружение помогло бы сократить существующий разрыв с Россией.
В сообщении Пентагона отмечается, что США списали последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования в 2010 году. Россия, напротив, продолжала целенаправленную программу по модернизации маломощного тактического ядерного оружия, при этом, Пентагон обеспокоен тем, что в стратегии России сейчас рассматривается возможность использования этих вооружений в условиях конфликта, подчеркивается в сообщении.
Депутаты парламента Азербайджана будут наблюдать за выборами президента в Беларуси
В Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено свыше $66,5 млн
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Глава Ford Джим Хакетт уходит в отставку, новым CEO назначен Джим Фарли
СИБУР в I пол. получил убыток из-за курсовых разниц, скорректированная прибыль - 38 млрд руб., EBITDA упала на 14%
Доля ВИЭ в электрогенерации Германии впервые превысила 50% в I полугодии
ВОЗ призывает РФ соблюдать все требования при разработке вакцины от коронавируса
Спрос на туры в Турцию оказался ниже ожидаемого из-за сложных правил въезда
Группа экспертов ВОЗ в Китае провела переговоры с вирусологами и учеными в Ухане
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Баку пройдет онлайн-показ фильма «Окраина» Бориса Барнета
AccessBank объявляет тендер на продление поддержки Oracle Database Standard Edition.
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб