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Дальнее зарубежье 04.08.2020 20:32

В Пентагоне считают необходимым развертывание крылатых ракет морского базирования

Разработка и развертывание крылатых ракет морского базирования являются для США основными факторами сдерживания России, говорится в сообщении Пентагона, распространенном во вторник со ссылкой на американских официальных лиц.

Такая оценка дана в свете распространенных недавно документов Пентагона, в которых, в частности, отмечается, что новое американское вооружение помогло бы сократить существующий разрыв с Россией.

В сообщении Пентагона отмечается, что США списали последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования в 2010 году. Россия, напротив, продолжала целенаправленную программу по модернизации маломощного тактического ядерного оружия, при этом, Пентагон обеспокоен тем, что в стратегии России сейчас рассматривается возможность использования этих вооружений в условиях конфликта, подчеркивается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПЕНТАГОН, РАКЕТЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]