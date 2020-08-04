В Пентагоне считают необходимым развертывание крылатых ракет морского базирования

Разработка и развертывание крылатых ракет морского базирования являются для США основными факторами сдерживания России, говорится в сообщении Пентагона, распространенном во вторник со ссылкой на американских официальных лиц.

Такая оценка дана в свете распространенных недавно документов Пентагона, в которых, в частности, отмечается, что новое американское вооружение помогло бы сократить существующий разрыв с Россией.

В сообщении Пентагона отмечается, что США списали последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования в 2010 году. Россия, напротив, продолжала целенаправленную программу по модернизации маломощного тактического ядерного оружия, при этом, Пентагон обеспокоен тем, что в стратегии России сейчас рассматривается возможность использования этих вооружений в условиях конфликта, подчеркивается в сообщении.