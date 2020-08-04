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Дальнее зарубежье 04.08.2020 21:12

В Хезболле заверяют, что в Бейруте взорвался не ее арсенал с боеприпасами

Взрыв в портовой зоне Бейрута произошел не на объекте "Хезболлы", заявили во вторник в этой шиитской группировке.

По информации арабских СМИ, в "Хезболле" заверили, что предположение о взрыве на территории арсенала с боеприпасами организации не соответствуют действительности.

Также в группировке заявили, что речь не идет об израильском ударе по одному из ее объектов.

Ранее сообщалось об очень мощном взрыве в порту Бейрута. Поступают данные о том, что десятки человек могли погибнуть.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, АРСЕНАЛ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]