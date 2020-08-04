В Хезболле заверяют, что в Бейруте взорвался не ее арсенал с боеприпасами

Взрыв в портовой зоне Бейрута произошел не на объекте "Хезболлы", заявили во вторник в этой шиитской группировке.

По информации арабских СМИ, в "Хезболле" заверили, что предположение о взрыве на территории арсенала с боеприпасами организации не соответствуют действительности.

Также в группировке заявили, что речь не идет об израильском ударе по одному из ее объектов.

Ранее сообщалось об очень мощном взрыве в порту Бейрута. Поступают данные о том, что десятки человек могли погибнуть.