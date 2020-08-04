Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0018 RUR   0.0233 GBR   2.2239 TRY   0.2438

Цена на нефть

03.08   $/bbl WTI 41.01 0.74 Brent 44.15 0.63

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.08.2020 22:35

Больницы в Бейруте не справляются с наплывом пострадавших от взрыва

Больницы в ливанской столице не успевают оказать помощь всем людям, пострадавшим от мощного взрыва, передает Sky News.

В частности, в больнице Hotel Dieu сообщили, что к ним на лечение поступили 500 получивших ранения жителей. Больше пациентов больница пока принять не может.

Sky News отмечает, что в некоторых случаях переполненными оказываются отделения интенсивной терапии больниц.

При этом медики предупреждают, что многие люди еще не получили вообще никакой медпомощи, потому что из-за обрушений конструкций оказались заблокированы в своих квартирах.

Ранее во вторник в порту Бейрута произошла серия взрывов, один из которых был особенно мощным. Поступили данные о минимум 10 погибших и сотнях пострадавших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВАН, ВЗРЫВ, БОЛЬНИЦЫ


Похожие новости


Взрыв прогремел в столице Ливана, есть погибшие и пострадавшие - ТВ Взрыв прогремел на юге Бейрута недалеко от штаб-квартиры "Хезболлы", есть жертвы Взрыв в ливанском городе Хермель привел к гибели двух человек Бывший премьер Ливана Харири считает, что "Хезболла" причастна к теракту в Бейруте Экс-министр финансов Ливана погиб в результате взрыва в Бейруте - ТВ Сирийские спецслужбы пытались организовать взрывы на севере Ливана - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]