Взрывы в Бейруте нанесли значительный ущерб городу, есть жертвы

В Бейруте во вторник прогремела серия мощных взрывов, нанесших колоссальный ущерб городу, не менее 10 человек погибли, сотни людей пострадали, сообщают местные СМИ со ссылкой на ливанские власти.
При этом многие СМИ отмечают, что число жертв, вероятно, будет увеличиваться.
Как сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источники, под грудой обломков находятся машины с телами погибших. Местные СМИ опубликовали изображения и видеоматериалы, на которых запечатлены тела людей под развалинами.
Глава ливанского Красного Креста сообщил, что сотни людей доставлены в больницы в то время, как многим не может быть оказана медицинская помощь, поскольку они оказались заблокированы в собственных домах и квартирах.
Как сообщает Sky News, больницы в ливанской столице не успевают оказать помощь всем пострадавшим от мощного взрыва. В частности, в больнице Hotel Dieu сообщили, что к ним на лечение поступили 500 получивших ранения жителей. Больше пациентов больница пока принять не может. Sky News отмечает, что в некоторых случаях переполненными оказываются отделения интенсивной терапии больниц.
Губернатор Бейрута Марван Аббуд в свою очередь заявил, что на данный момент город является зоной "стихийного бедствия", и назвал масштаб бедствия "колоссальным".
По его словам, "это событие сравнимо с тем, что произошло в Хиросиме и Нагасаки".
Несмотря на то, что взрыв произошел в районе порта Бейрута, он нанес широкомасштабный ущерб зданиям, находившимся за несколько километров. Жители Бейрута сообщили, что в результате взрыва выбиты окна в зданиях, в домах обрушились подвесные потолки. Над городом поднялся густой смог.
Взрывы в Бейруте повредили здание международного аэропорта, сообщают арабские и израильские СМИ. В сообщениях отмечается, что аэропорт не избежал повреждений несмотря на то, что находится примерно в десяти километрах от эпицентра взрыва.
Согласно некоторым данным, один из взрывов прогремел близ резиденции бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири.
Сам Харири написал в твиттере что взрыв является "инцидентом, связанным с нарушением безопасности и нацеленным на бейрутский порт".
По данным ливанских СМИ, Саад Харири от взрывов не пострадал.
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