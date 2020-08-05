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Советник Трампа призвал стороны конфликта в Ливии вывести иностранных наемников

США выступают против иностранного вмешательства в конфликт в Ливии и призывают стороны вывести оттуда наемников, заявил советник по нацбезопасности американского президента Роберт О1Брайен.

"США крайне обеспокоены эскалацией конфликта в Ливии. Мы решительно выступаем против иностранного военного вмешательства, включая использования всеми сторонами наемников", - отмечается в его заявлении.

Он считает, что попытки других стран обеспечить военное присутствие в Ливии или взять под контроль ее природные богатства - "это серьезная угроза для региональной стабильности и глобальной торговли".

Также советник Трампа призвал все стороны обеспечить условия для нормальной работы ливийской нефтяной компании National Oil Corporation.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЛИВИЯ, ПРИОРИЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]