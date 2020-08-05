Советник Трампа призвал стороны конфликта в Ливии вывести иностранных наемников

США выступают против иностранного вмешательства в конфликт в Ливии и призывают стороны вывести оттуда наемников, заявил советник по нацбезопасности американского президента Роберт О1Брайен.

"США крайне обеспокоены эскалацией конфликта в Ливии. Мы решительно выступаем против иностранного военного вмешательства, включая использования всеми сторонами наемников", - отмечается в его заявлении.

Он считает, что попытки других стран обеспечить военное присутствие в Ливии или взять под контроль ее природные богатства - "это серьезная угроза для региональной стабильности и глобальной торговли".

Также советник Трампа призвал все стороны обеспечить условия для нормальной работы ливийской нефтяной компании National Oil Corporation.