США и Китай обсудят в середине августа выполнение первой фазы торговой сделки

США и Китай договорились провести переговоры на высоком уровне 15 августа, чтобы оценить соблюдение Пекином двустороннего торгового соглашения, подписанного в начале этого года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников издания, в видеоконференции, назначенной на 15 августа, примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ. Предполагается, что представители США и КНР также обсудят применение Вашингтоном жестких мер против китайских компаний.
В середине января США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. Согласно ему, Китай обязался увеличить закупки американских товаров примерно на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года, включая сельскохозяйственную и промышленную продукцию, энергетику и услуги.
Однако в конце июня американская газета The Wall Street Journal писала, что Пекин стремится донести до Вашингтона мысль о том, что чрезмерное вмешательство Штатов в дела КНР может поставить под угрозу закупку Китаем американской продукции агропромышленного комплекса, а также других товаров, в рамках первой фазы торговой сделки.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения.
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