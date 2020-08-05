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Дальнее зарубежье 05.08.2020 09:43

США и Китай обсудят в середине августа выполнение первой фазы торговой сделки

США и Китай договорились провести переговоры на высоком уровне 15 августа, чтобы оценить соблюдение Пекином двустороннего торгового соглашения, подписанного в начале этого года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников издания, в видеоконференции, назначенной на 15 августа, примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Китая Лю Хэ. Предполагается, что представители США и КНР также обсудят применение Вашингтоном жестких мер против китайских компаний.

В середине января США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. Согласно ему, Китай обязался увеличить закупки американских товаров примерно на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года, включая сельскохозяйственную и промышленную продукцию, энергетику и услуги.

Однако в конце июня американская газета The Wall Street Journal писала, что Пекин стремится донести до Вашингтона мысль о том, что чрезмерное вмешательство Штатов в дела КНР может поставить под угрозу закупку Китаем американской продукции агропромышленного комплекса, а также других товаров, в рамках первой фазы торговой сделки.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует новые переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения.

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Тэги: США, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]