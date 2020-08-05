Манат подешевел к евро, укрепился к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 5 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 5 августа ЦБА установил 2,0088 маната/1EUR (4 августа - 2,0018 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 5 августа ЦБА установил 0,0232 манат/1RUB (4 августа - 0,0233 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков