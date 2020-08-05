ГНС направит около 900 тыс. манатов на усовершенствование электронного портала

Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономки Азербайджана направит около 900 тыс. манатов на усовершенствование электронного портала (E-Portal).

Согласно материалам www.tender.com, с ООО "Cybernet" подписано соответствующее соглашение. Сумма контракта составила 892,180 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков