Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0018 RUR   0.0233 GBR   2.2239 TRY   0.2438

Цена на нефть

04.08   $/bbl WTI 41.70 0.69 Brent 44.43 0.28

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 05.08.2020 09:37

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18,4 млн, число жертв - 700 тыс., сообщает университет Хопкинса

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире, по состоянию на 09:00 среды, достигло 18 млн 480 тыс. человек, увеличившись за сутки на 197 тыс. 792, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным на 09:00 вторника, суточный показатель составлял 262 тыс. 736 заболевших.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире превысило 700 тыс. и составило 700 тыс. 647, рост - 7 тыс. 968 против 4 тыс. 310 по состоянию на утро вторника.

Ранее о том, что число скончавшихся от коронавируса превысило 700 тыс. человек сообщил портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям.

Более 1,5 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах по состоянию на 09:00 среды суммарно выявлено 4 млн 770 тыс. 273 заболевших (рост за сутки на 56 тыс. 733), скончался 156 тыс. 801 (рост на 1 тыс. 399), излечились более 1,5 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 млн 801 тыс. 921 (рост на 51 тыс. 603), умерли 95 тыс. 819 (рост на 1 тыс. 154), вылечены почти 2,1 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки, по данным Минздрава страны, число заразившихся выросло на 52 тыс. 509, достигнув 1 млн 908 тыс. 254, число летальных исходов за сутки увеличилось на 857 случаев до 39 тыс. 975, выздоровели более 1,28 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 48 тыс. 869 человек, суточный прирост составил 857, заразились почти 450 тыс.

По информации Worldometer, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 90,4. В США на 1 млн населения скончались 484 человек, Бразилии - 452, Индии - 29, Мексике - 379.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18,2 млн человек, число жертв - 692 тыс., сообщил университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 18 млн, число жертв - 688 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,5 млн, число скончавшихся приблизилось к 680 тыс. Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,2 млн, число жертв - 672 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17 млн, число жертв - 667 тыс. - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 659 тыс., число заражений достигло 16,6 млн - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]