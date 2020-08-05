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СНГ 05.08.2020 10:19

Явка в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила почти 5%

Явка в первый день досрочного голосования, 4 августа, на выборах президента Белоруссии составила 4,98%, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Согласно информации ЦИК, в Минске явка составила 4,77%, в Брестской области - 4,23%, Витебской - 5%, Гомельской - 7,55%, Гродненской - 3,39%, Минской - 4,69%, Могилевской - 4,66%.

Досрочное голосование на выборах президента проходит 4-8 августа, белорусские граждане могут проголосовать на своих избирательных участках с 10.00 до 14.00, а также с 16.00 до 19.00.

На территории Белоруссии создано 5 767 участков для голосования, в том числе 44 - за пределами страны.

Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека. и 5 тыс. 319 белорусских гражданин, находящихся за пределами республики.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, ГОЛОСОВАНИЕ, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]