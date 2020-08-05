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Инфраструктура и тендеры 05.08.2020 10:30

ГАТ направит около 540 тыс. манатов на проектные-сметные работы в Шекинском заповеднике

Госагентство по туризму привлекло ООО "Институт проектирования Азербайджанского университета архитектуры и строительства" для подготовки проектно-сметной документации.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, документация предусмотрена для ремонтных, восстановительных работ в историко-архитектурном заповеднике "Юхары Баш" города Шеки.

Стоимость заключенного контракта - 539,437 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГАТ, ЗАПОВЕДНИК, РЕМОНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]