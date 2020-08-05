ГАТ направит около 540 тыс. манатов на проектные-сметные работы в Шекинском заповеднике

Госагентство по туризму привлекло ООО "Институт проектирования Азербайджанского университета архитектуры и строительства" для подготовки проектно-сметной документации.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, документация предусмотрена для ремонтных, восстановительных работ в историко-архитектурном заповеднике "Юхары Баш" города Шеки.

Стоимость заключенного контракта - 539,437 тыс. манатов.

Х.Насирзаде