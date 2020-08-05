Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0018 RUR   0.0233 GBR   2.2239 TRY   0.2438

Цена на нефть

04.08   $/bbl WTI 41.70 0.69 Brent 44.43 0.28

Погода в Баку

  ночь день

05.08.2020 10:43

В Баку открылась онлайн-выставка «Одиссея МИРов»

Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) представляет онлайн-выставку «Одиссея МИРов», подготовленную Музеем Мирового океана.

Выставка посвящена изучению морских глубин, подводным экспедициям глубоководных обитаемых аппаратов «МИР», их строительству и изучению.

С онлайн-выставкойи её описанием можно ознакомиться по ссылкеhttps://www.facebook.com/190658944285922/posts/3463490100336107/.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]