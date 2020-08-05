В Баку открылась онлайн-выставка «Одиссея МИРов»

Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) представляет онлайн-выставку «Одиссея МИРов», подготовленную Музеем Мирового океана.

Выставка посвящена изучению морских глубин, подводным экспедициям глубоководных обитаемых аппаратов «МИР», их строительству и изучению.

С онлайн-выставкойи её описанием можно ознакомиться по ссылкеhttps://www.facebook.com/190658944285922/posts/3463490100336107/.