Китай счел готовящийся визит министра из США на Тайвань угрозой миру

В Пекине заявили в среду, что считают угрозой миру готовящийся визит американской делегации под руководством министра здравоохранения Алекса Аазара на Тайвань.

"Китай резко против официальных обменов между США и Тайванем. Мы призываем США соблюдать принцип "одного Китая" и прекратить все формы обменов с Тайванем, воздержаться от отправки неверных сигналов", - заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге.

Также он счел эту поездку "угрозой для мира и стабильности".

Ожидается, что члены американской делегации встретятся с высокопоставленными тайваньскими коллегами, отвечающими за противодействие распространению коронавируса COVID-19 и экспертами.

Визит станет "визитом чиновника американской администрации самого высокого уровня с 1979", то есть, со времени установления дипотношений между двумя странами.

Наблюдатели полагают, что этот шаг Вашингтона станет очередным серьезным ударом по американо-китайским отношениям, переживающим период серьезного обострения из-за позиции США по Гонконгу, введения Америкой санкций против китайских официальных представителей по вопросу Синьцзяна, обвинений Соединенными Штатами Китая в пандемии коронавируса, действий против китайских телекоммуникационных компаний.

Пекин остро реагирует на любые официальные контакты представителей других стран с тайваньской администрацией, рассматривая их как нарушение принципа признания существования одного Китая и Тайваня - как его неотъемлемой части.

Так, в мае текущего года госсекретарь США Майк Помпео поздравил Цай Инвэнь с избранием ее главой тайваньской администрации, назвав ее "президентом".

МИД КНР в ответ заявил, что "такие действия американской стороны являются серьезным нарушением принципа одного Китая, идут вразрез с тремя китайско-американскими совместными коммюнике и являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая", заявив решительный протест.

В заявлении подчеркивалось, что "Китай примет необходимые контрмеры в ответ на вышеизложенные ошибочные действия США. Ответственность за все последствия будет лежать на американской стороне".

Китайско-американские дипломатические отношения были установлены в январе 1979, в основу легли три совместные коммюнике, в которых США отказываются от признания Тайваня в качестве независимого государства и прекращают с ним все официальные связи.