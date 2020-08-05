Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования с 8,25% до 8% годовых

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение снизить ставку рефинансирования на 25 базисных пунктов - до 8% годовых, говорится в сообщении Нацбанка.

В сообщении отмечается, что, как и ожидалось, инфляция в июле продолжала снижаться и в годовом исчислении составила 5,7%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,5%.

"Согласно прогнозу, при прочих равных условиях инфляция продолжит снижаться в оставшуюся часть года, опустится ниже целевого уровня в первой половине 2021 года и затем приблизится к его нижней границе", - считает Нацбанк.

По оценке регулятора, динамику снижения инфляции обеспечивает слабый спрос. В частности, в соответствии с обновленным прогнозом Национального банка, в 2020 году в Грузии ожидается падение ВВП на 5%, что повлияет также и на прогноз инфляции. При этом отмечается, что пересмотренный прогноз связан с более значительным ожидаемым снижением глобальной экономической активности и внешнего спроса, чем это было очевидно на раннем этапе пандемии COVID-19.

"В то же время, следует учитывать риски долгосрочного сохранения уровня инфляции выше целевого уровня. Учитывая это, комитет по монетарной политике продолжает постепенно смягчать политику, снижая на данном этапе ставку на 25 базисных пунктов", - поясняет Нацбанк.

"По предварительным данным, экономическая активность в июне снизилась в годовом исчислении на 7,7%. Хотя, по сравнению с апрелем-маем наблюдается признаки восстановления внутреннего спроса, что связано с фискальным стимулированием и более высокой, чем ожидалось, динамикой кредитной активности и денежных переводов", - говорится в сообщении.

При этом регулятор констатирует, что доходы от международных поездок в июне упали на 97% в годовом исчислении. Слабыми оставались также экспорт и импорт, которые в июне снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% и 22% соответственно.

Следующее заседание комитета по монетарной политике пройдет 16 сентября.

Это уже третье снижение ставки рефинансирования с апреля. Как сообщалось, 29 апреля регулятор решил понизить ставку с 9% до 8,5%, а 25 июня - до 8,25%.

Целевой показатель инфляции в Грузии на 2020 год, а также на последующие два года определен Национальным банком страны на уровне 3%. В обновленный в июне госбюджет Грузии на 2020 год инфляция заложена в пределах 3,5% (ранее ожидалась на уровне 3%).