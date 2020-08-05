В ближайшие дни РФ и Молдавия проведут переговоры о кредите на 200 млн евро - Додон

Тему развития торгово-экономических отношений между Молдавией и Россией, а также вопрос о предоставлении республике кредита от РФ на 200 млн евро обсудили на встрече президент Молдавии Игорь Додон и спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, замглавы администрации главы российского государства Дмитрий Козак.

"Обсудили с ним широкий круг вопросов, затрагивающих двусторонние отношения между нашими странами. Отдельно коснулись темы о предоставлении российского кредита в размере 200 млн евро для поддержки экономических агентов и населения Молдовы в этот тяжёлый период. Договорились о том, что в ближайшие дни будут проведены переговоры между представителями правительств Молдавии и России", - сообщил Додон на своей странице в facebook.

Он также отметил, что стороны договорились провести в октябре нынешнего года в Кишиневе очередное заседание Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где планируется подписание ряда важных двусторонних соглашений.

"Отметили хорошую динамику экспорта молдавских товаров на российский рынок после того, как правительство России продлило срок беспошлинного ввоза ряда ведущих агропромышленных товаров, что дает нашим производителям возможность сэкономить значительные средства. В этом контексте обсудили с российской стороной вопрос выдачи разрешений на транзит молдавских товаров в Россию через территорию Украины ("дозволы"). Соответствующим профильным ведомствам дано поручение в кратчайший срок решить указанный вопрос на взаимовыгодных условиях", - отметил Додон.

Он подчеркнул также, что в ближайшее время будет проработана возможность предоставления российской стороной безвозмездной гуманитарной помощи в виде дизтоплива (несколько десятков тысяч тонн) для поддержки молдавских сельхозпроизводителей, наиболее пострадавших от продолжительной засухи.

Президент Молдавии находится рабочим визитом в Москве. В ходе предыдущего визита 24 июня он также встречался с Козаком, и обсудил те же вопросы, что и на этот раз.

Тогда Додон сообщил, что обсуждались также вопросы приднестровского урегулирования. На этот раз об этом не говорится в сообщении, хотя молдавские СМИ утверждают, что лидер Приднестровья Вадим Красносельский также находится с рабочим визитом в Москве. Лидеры с двух берегов Днестра провели двустороннюю встречу на прошлой неделе.