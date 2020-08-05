На Украине регистрируют всплеск кибератак

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга Украины в период с 29 июля по 4 августа зафиксировала 99,05 тыс. киберинцидентов, что на 42% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно сообщению Госспецсвязи в среду, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления попыток сетевого сканирования (86%) и применения нестандартных протоколов (13%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3345 киберинцидентов, что на 25% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (95% от общего количества).

В конце июля сообщалось, что проблемы были даже с официальным сайтом президента Украины Владимира Зеленского.

"27.07.2020, в 11:31 специалистами Департамента IT зафиксировано отсутствие доступа к официальному сайту президента Украины и сайту электронных петиций, которые размещены на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации (по адресу ул. Юрия Ильенко, Киев), - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента.

По информации от ответственного лица Госспецсвязи, проблема возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением.