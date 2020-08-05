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СНГ 05.08.2020 17:59

На Украине регистрируют всплеск кибератак

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга Украины в период с 29 июля по 4 августа зафиксировала 99,05 тыс. киберинцидентов, что на 42% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно сообщению Госспецсвязи в среду, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления попыток сетевого сканирования (86%) и применения нестандартных протоколов (13%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3345 киберинцидентов, что на 25% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (95% от общего количества).

В конце июля сообщалось, что проблемы были даже с официальным сайтом президента Украины Владимира Зеленского.

"27.07.2020, в 11:31 специалистами Департамента IT зафиксировано отсутствие доступа к официальному сайту президента Украины и сайту электронных петиций, которые размещены на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации (по адресу ул. Юрия Ильенко, Киев), - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса президента.

По информации от ответственного лица Госспецсвязи, проблема возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, КИБЕРИНЦИДЕНТЫ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]