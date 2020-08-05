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Дальнее зарубежье 05.08.2020 18:34

Более 100 спасателей из ЕС приступают к оказанию помощи пострадавшему от взрыва Бейруту

ЕС развертывает своих спасателей со специальным оснащением в разрушенном взрывом Бейруте, сообщил в среду член Европейской комиссии (ЕК) по кризисным ситуациям Янез Ленарчич.

"Механизм гражданской защиты ЕС в настоящее время координирует срочное развертывание более 100 спасателей высокой квалификации с техникой, собаками и оборудованием, специально предназначенными для поиска и спасения (людей) в городской среде. Они работают с ливанскими властями по спасению жизней на местах", - говорится в заявлении еврокомиссара, распространенном в Брюсселе.

Ленарчич отметил, что в качестве первой немедленной реакции Евросоюза был активирован по просьбе ливанских властей механизм гражданской защиты ЕС.

"Нидерланды, Греция и Чехия уже подтвердили свое участие в этой кризисной операции. Франция, Польша и Германия также предложили свою помощь через механизм (ЕС), и другие государства-члены могут оказать поддержку", - заявил член ЕК.

Он добавил, что ЕС уже активировал свою спутниковую систему картографии Copernicus, чтобы помочь ливанским властям оценить масштабы ущерба.

"Мы разделяем потрясение и печаль жителей Бейрута после смертельного взрыва, повлекшего многочисленные жертвы и множество раненых. Мы адресуем наши соболезнования всем, кто потерял своих близких", - говорится в заявлении Ленарчича.

"В это трудное время Европейский союз предлагает свою полную поддержку ливанскому народу, - заверил еврокомиссар по кризисным ситуациям. - Мы выражаем нашу солидарность с Ливаном и ливанским народом, и мы готовы мобилизовать дополнительную помощь".

Мощнейший взрыв, произошедший днем ранее в Бейруте, нанес повреждения зданиям на половине городской территории, 300 тыс. горожан остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд. Считается, что взорвалось большое количество хранившейся несколько лет на складе аммиачной селитры.

Поступили данные о минимум 100 погибших и о более чем 4 тыс. получивших ранения людей.

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Тэги: ЕС, ЛИВАН, БЕЙРУТ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]