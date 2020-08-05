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Дальнее зарубежье 05.08.2020 18:47

Взрывы в порту Бейрута уничтожили практически все хранившееся на складах зерно

Взрывы в порту Бейрута нанесли сильнейший урон продовольственной безопасности столицы, так как нанесли колоссальный урон зернохранилищам, наполненным пшеницей, сообщает Associated Press.

Агентство сообщает, что около 85% зерна хранилось в разрушенных при взрывах зернохранилищах. В результате взрывов содержимое хранилищ смешалось с мусором и землей.

По словам министра экономики и торговли Ливана Рауля Нехме, вся пшеница, хранившаяся на объектах в порту, заражена, и не может быть использована. Однако он отметил, что для насущных потребностей в Ливане пока достаточно пшеницы. Он также заявил, что Ливан теперь намерен импортировать больше зерна.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛИВАН, ВЗРЫВЫ, ПШЕНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]