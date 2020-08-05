Взрывы в порту Бейрута уничтожили практически все хранившееся на складах зерно

Взрывы в порту Бейрута нанесли сильнейший урон продовольственной безопасности столицы, так как нанесли колоссальный урон зернохранилищам, наполненным пшеницей, сообщает Associated Press.

Агентство сообщает, что около 85% зерна хранилось в разрушенных при взрывах зернохранилищах. В результате взрывов содержимое хранилищ смешалось с мусором и землей.

По словам министра экономики и торговли Ливана Рауля Нехме, вся пшеница, хранившаяся на объектах в порту, заражена, и не может быть использована. Однако он отметил, что для насущных потребностей в Ливане пока достаточно пшеницы. Он также заявил, что Ливан теперь намерен импортировать больше зерна.