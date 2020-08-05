Макрон в четверг посетит пострадавший от мощного взрыва Ливан

Президент Франции Эмманюэль Макрон станет первым иностранным лидером, который после серии взрывов в Бейруте посетит Ливан, сообщают французские СМИ.
Макрон в четверг отправится в эту ближневосточную страну.
Французский лидер проведет переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьером страны Хасаном Диабом.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в среду сообщил о решении направить три самолета в Ливан для оказания помощи Бейруту, сильно пострадавшему от мощных взрывов.
Поступили данные о минимум 100 погибших и о более чем 4 тыс. получивших ранения людей в результате мощнейшего взрыва, произошедшего днем ранее в Бейруте. Взрыв нанес повреждения зданиям на половине городской территории, 300 тыс. горожан остались без крова, а ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд. Считается, что взорвалось большое количество хранившейся несколько лет на складе аммиачной селитры.
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