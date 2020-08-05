Нефть подорожала до 5-месячного максимума на ожиданиях данных о запасах в США, Brent - $45,6 за баррель

Цены на нефть перешли к уверенному росту в ходе торгов в среду на ожиданиях еженедельного отчета Минэнерго США о запасах в стране.
По данным Trading Economics, цены на Brent и WTI находятся вблизи максимального уровня с 6 марта.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 в среду составляет $45,60 за баррель, что на $1,17 (2,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $1,16 (2,78%) - до $42,86 за баррель.
Согласно докладу API, опубликованному 4 августа, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,59 млн баррелей.
Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будут обнародованы в среду в 18:30. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 100 тыс. баррелей.
Помимо этого, рынок поддерживают надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США. Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер заявил во вторник, что американский Конгресс движется в верном направлении, и он надеется, что законодатели смогут достичь соглашения.
Тем временем, серия взрывов в Бейруте вызвала новую волну тревог относительно ситуации на Ближнем Востоке.
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