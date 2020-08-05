BP в рамках новой стратегии к 2030г сократит добычу на 40%, увеличит низкоуглеродные инвестиции в 10 раз

BP plc в рамках обновленной стратегии развития до 2030 года планирует увеличить инвестиции в низкоуглеродные технологии и снизить производство нефти и газа для сокращения выбросов.
Так, низкоуглеродные инвестиции должны вырасти до $5 млрд в год, что в 10 раз больше, чем компания инвестирует сейчас, сообщила BP.
Также компания намерена сформировать около 50 гигаватт (ГВт) мощностей по производству возобновляемой энергии, что в 20 раз больше по сравнению с существующими 2,5 ГВт.
В тоже время произойдет снижение добычи нефти и газа более чем на 40% - с 2,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2019 году до 1,5 млн. бнэ/с. Расширение геологоразведки в новых странах не планируется. Ожидается, что объем переработки будет уменьшен с 1,7 млн б/с до 1,2 млн б/с.
Компания рассчитывает, что предпринимаемые меры позволят снизить выбросы от ее деятельности на 35-40% к 2030 году.
При этом BP подчеркивает, что намерена поддерживать финансовую дисциплину с помощью строгого бизнес-плана, включая укрепление баланса, поддержание строгой дисциплины в отношении капитальных расходов и сокращения заемных средств, чистый долг должен снизиться до $35 млрд.
BP планирует поддерживать ежегодные капитальные затраты на уровне $14-16 млрд до 2025 года. Компания ожидает, что выручка от продажи активов составит $25 млрд в период со второй половины 2020 года до 2025 года.
Как сообщалось, BP ввела новую политику распределения прибыли для акционеров. Так размер промежуточных дивидендов установлен в 5,25 цента на акцию по сравнению с 10,5 цента в предыдущем квартале. BP намерена сохранить дивиденды на этом уровне, а также распределить по меньшей мере 60% остатка денежных средств путем обратного выкупа акций после снижения чистого долга до $35 млрд.
Новая стратегия внедрена компанией для достижения заявленной цели - к 2050 году стать компанией с нулевыми показателями вредных выбросов (zero emissions).
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