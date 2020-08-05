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СНГ 05.08.2020 19:31

Зеленский надеется, что задержанные в Белоруссии участники боевых действий в Донбассе будут переданы Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Белоруссии Александр Лукашенко вопросы, связанные с задержанием под Минском в конце июля группы лиц, которые имеют отношение к частной военной компании "Вагнер", сообщается на официальном сайте главы украинского государства в среду.

В ходе телефонного розговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований в Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. "Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", - сказал он.

Главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Белоруссии, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории Украины.

Кроме того, стороны уделили внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Белоруссии осенью текущего года.

Зеленский выразил личную благодарность Лукашенко за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения. "Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", - отметил глава государства.

Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции Covid-19 на территории обоих государств.

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.

3 августа консул РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев сказал: задержанные в Белоруссии россияне заявляют, что находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку. По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минск в Стамбул, после чего - в третью страну.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯНЕ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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