Зеленский надеется, что задержанные в Белоруссии участники боевых действий в Донбассе будут переданы Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Белоруссии Александр Лукашенко вопросы, связанные с задержанием под Минском в конце июля группы лиц, которые имеют отношение к частной военной компании "Вагнер", сообщается на официальном сайте главы украинского государства в среду.
В ходе телефонного розговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований в Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. "Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовым документам", - сказал он.
Главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Белоруссии, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории Украины.
Кроме того, стороны уделили внимание вопросам подготовки к Третьему форуму регионов Украины и Белоруссии осенью текущего года.
Зеленский выразил личную благодарность Лукашенко за предоставленную в июле гуманитарную помощь населению западных регионов Украины, пострадавших от наводнения. "Этот жест настоящей дружбы Беларуси в очередной раз подчеркивает ценности партнерства между нашими странами", - отметил глава государства.
Также президенты обсудили ситуацию с распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции Covid-19 на территории обоих государств.
29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов.
3 августа консул РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев сказал: задержанные в Белоруссии россияне заявляют, что находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку. По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минск в Стамбул, после чего - в третью страну.
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