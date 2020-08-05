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Внешняя политика 05.08.2020 15:59

Азербайджан окажет финансовую помощь Ливану - президент Алиев

Азербайджан планирует оказать финансовую помощь Ливану для устранения последствий взрыва в порту Бейрута, отмечает президент страны Ильхам Алиев.

Алиев направил соболезнования ливанскому коллеге в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в Бейруте.

“Глубоко опечален известиями о многочисленных погибших и массовых разрушениях в Бейруте в результате мощного взрыва. В это трудное время я выражаю солидарность азербайджанского народа с ливанским народом. Азербайджан предоставит финансовую помощь дружественной Ливанской Республике с целью ликвидации последствий трагедии. Примите мои глубокие соболезнования вам, семьям погибших и ливанскому народу, желаю раненым скорейшего выздоровления”, - отмечается в тексте соболезнования Алиева, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Ранее во вторник было объявлено о серии взрывов, прогремевших в портовой зоне ливанской столицы. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Отголоски взрывов ощущались даже на Кипре.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.

Как сообщает Красный крест, не менее 100 человек погибли в результате серии взрывов в Бейруте, еще более 4 тыс. человек пострадали.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЛИВАН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]