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Трамп хочет поскорее провести дебаты с Байденом

Президент США Дональд Трамп выразил желание как можно скорее провести дебаты со своим соперником по предвыборной гонке бывшем вице-президентом Джо Байденом.

"Нам нужно провести дебаты", - заявил он в эфире телеканала Fox News, которому в среду он дал интервью по телефону.

"Но для меня проблема заключается в том, что дебаты запланированы на поздний срок, на сентябрь", - добавил Трамп.

Президент США заявил, что они должны быть проведены раньше.

"Для меня важно, чтобы дебаты передвинули на более ранний срок", - отметил он. Трамп пояснил, что дебаты нужно организовать до старта досрочного голосования на выборах, чтобы избиратели смогли сравнить кандидатов.

"У нас никогда еще не было на выборах двух кандидатов со столь разной философией", - считает Трамп.

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Тэги: США, ТРАМП, ДЕБАТЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]